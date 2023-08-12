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Во Владикавказе был задержан студент, планировавший уехать воевать за ВСУ

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Во Владикавказе был задержан студент, планировавший уехать воевать за ВСУ
В России
Фото из открытых источников

Студент из Екатеринбурга задержан за попытку присоединиться к террористической группировке

В Владикавказе был задержан студент из Екатеринбурга, который пытался присоединиться к "Русскому добровольческому корпусу" (запрещен в РФ) и бороться на стороне Вооруженных сил Украины. Информация об этом появилась на Telegram-канале Shot.

По предоставленной информации, в течение восьми месяцев молодой человек активно общался с членами данной организации, выражая свое желание вступить в их ряды. Он утверждал, что готов совершить диверсию на территории России в знак лояльности к движению и даже похвастался своим друзьям, будто бы поджег военкомат.

В марте ему было поручено прибыть в Грузию. По пути в Владикавказ, где студент планировал сделать пересадку, он стал участником инцидента хулиганского характера и был задержан местной полицией. Во время допроса он раскрыл свои намерения. В его мобильном телефоне были обнаружены фотографии с нацистской символикой и изображениями украинского националистического полка, а также переписка с членами запрещенной организации.

Сейчас студенту предъявлены обвинения в государственной измене, и ему может грозить до 20 лет заключения.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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