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Роскомнадзор заявил, что не блокировал поисковик Google

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Роскомнадзор заявил, что не блокировал поисковик Google
В России
Фото из открытых источников

Сбои в работе Google в России: Роскомнадзор отрицает вмешательство

12 августа ряд пользователей из России заметили проблемы в работе поисковика Google. Сервис DownRadar зафиксировал 533 жалобы на неполадки. Однако, согласно информации от сервиса Downdetector, в других странах массовые жалобы отсутствовали. Кроме того, GlobalCheck подтвердил, что доступ к Google через международный домен .com был полностью недоступен для пользователей операторов «МегаФон» и Tele2, в то время как доступность на российском домене .ru составляла 25%.

В ответ на запросы, Роскомнадзор заявил, что не принимал мер по ограничению работы зарубежных поисковых сервисов.

"По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google", — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что это не первый случай сбоев у популярных интернет-сервисов за последний месяц. 30 июля пользователи столкнулись с проблемами доступа к десктопной версии Telegram. 24 июля же были зафиксированы проблемы с оплатой заказов на платформах "Яндекс.Еда" и "Маркет Деливери".

Текст: Информационное агентство «Informing»

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