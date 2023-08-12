Роскомнадзор заявил, что не блокировал поисковик Google

Ученым удалось выяснить, что даже если страны обменяются между собой ядерными ударами, температура на Земле не опустится до -30 градусов. Ранее
Многие командиры не придают значения человеческому фактору, будучи убежденными в том, что если есть устав и звезды на погонах, все «будет вертеться
Инсайдеры заявили, что ранее компания TSMC взимала плату с Apple не только за идеально работающие чипы, но и за дефектные. Но в текущем этом году
Русская православная церковь ежегодно отмечает Рождество Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в РФ. В 2023 году праздник выпадает на
В элитной «Новой школе» на Ясной, 20 в Екатеринбурге запретили носить повседневную одежду и ввели требования к внешнему виду всех учеников. Так, под
В Серове 11 августа простились с Евгением Конаевым, который погиб в зоне спецоперации. Боец не дожил до своего 25-летия. Он работал токарем