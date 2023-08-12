РИАН: как 70 лет назад СССР шагнул к своему термоядерному оружию

70 лет назад в Советском Союзе осуществил первый эксперимент с термоядерной реакцией на Семипалатинском полигоне. Таким образом был сделан значительный шаг в создании отечественного термоядерного оружия. Успешное испытание было проведено 12 августа 1953 года.

В 1945 году ученые получили информацию о работе США над термоядерной "супербомбой". Руководители советского атомного проекта поручили Институту химической физики Академии наук СССР провести теоретическое исследование в области термоядерного синтеза легких элементов.

К концу 1948 года в СССР решили создать специализированное Конструкторское бюро-11 и заняться исследованиями в области атомного и термоядерного оружия, в том числе водородной бомбы.

В 1949 году Андрей Сахаров представил концепцию для разработки термоядерного заряда, так называемую "слойку", предложив разместить уран-238 и дейтерий в виде чередующихся слоев вокруг атомного заряда. Его назвали "сахаризацией", а созданный заряд получил название РДС-6с.

Для успешного испытания РДС-6с деятели выполнили обширные экспериментальные исследования при помощи государства. Данный этап оставил весомый след в истории советской военной техники.