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Shot опубликовал первое видео Крымского моста после попытки ракетной атаки со стороны ВСУ

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Shot опубликовал первое видео Крымского моста после попытки ракетной атаки со стороны ВСУ
В России
Фото из открытых источников

Крымский мост после попытки ракетной атаки со стороны ВСУ сегодня, 12 августа, сняли на видео. Эти кадры публикуются в Телеграм-канале Shot.

На публикуемом видео видно, что над Крымским мостом поднимаются огромные клубы дыма. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, дым образовался из-за установленной ранее службами дымовой завесы.

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Ранее также о попытках ракетной атаки информировал глава Крыма Сергей Аксенов. По словам политика, над Керченским проливом сбили две ракеты Вооруженных Сил Украины. Как уточнил глава полуострова, сам мост не пострадал.

Как сообщило Минобороны, атака произошла примерно в 13:00 мск. Киев предпринял попытку нанести удар по мосту зенитной управляемой ракетой С-200. Ее переделали предварительно в ударный вариант.


 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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