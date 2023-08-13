14 августа 2023 — Медовый Спас: Традиции и приметы, что нельзя делать

В августе верующие отмечают несколько значимых праздников. Один из них — Медовый Спас. Медовый Спас празднуется 14 августа. Он совпадает с началом Успенского поста, поэтому нужно отказаться от алкоголя, мясной и молочной пищи. Нельзя делать шумные застолья, но не запрещено приглашать родных и друзей на тихий семейный праздник.

На Медовый Спас нужно избегать тяжелой физической работы. Исключения действуют для пасечников, которым можно ухаживать за ульями и собирать мед.

Этот день желательно посвятить богослужению и духовному очищению, которое является частью поста. Нельзя ни с кем ссориться, сквернословить, ввязываться в конфликты.

На Медовый спас собирали мак и готовили с ним постные блины. Молодые люди водили хороводы. Девушки юношей осыпали маковыми зернами, щекотали, напевали песни. Считалось, что это последний день, когда можно купаться в реках и озерах.