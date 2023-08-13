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19 августа — Яблочный Спас: приметы, что можно и что нельзя делать

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19 августа — Яблочный Спас: приметы, что можно и что нельзя делать
В России
Фото из открытых источников

19 августа православные верующие отмечают Преображения Господня, который еще называют «Яблочный Спас». Поскольку праздник приходится на середину Успенского поста, нужно придерживаться установленного питания. Но важно не только соблюдать пост, а также совершать добрые дела. К примеру, отдать нищим освященные плоды или больным.

Рекомендуется сократить просмотр телевизора, чтение Интернета, отказаться от развлекательных мероприятий, отложить путешествие, сократить стирку, уборку, стройку. Также нельзя ссорится, наносить вред, сквернословить.

На Яблочный Спас люди всегда наблюдали за природой, чтобы спрогнозировать будущее. Многие приметы до сих пор весьма популярны. Если этот день ясный, такой будет осень, если дождливый — осень будет сырая. Если дует ветер, нужно зимой ждать морозов. О холодной зиме говорит множество скворцов на деревьях. Если начинали желтеть листья, то скоро наступят холода.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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