19 августа — Яблочный Спас: приметы, что можно и что нельзя делать

Ученым удалось выяснить, что даже если страны обменяются между собой ядерными ударами, температура на Земле не опустится до -30 градусов. Ранее
Русская православная церковь ежегодно отмечает Рождество Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в РФ. В 2023 году праздник выпадает на
В элитной «Новой школе» на Ясной, 20 в Екатеринбурге запретили носить повседневную одежду и ввели требования к внешнему виду всех учеников. Так, под
В Серове 11 августа простились с Евгением Конаевым, который погиб в зоне спецоперации. Боец не дожил до своего 25-летия. Он работал токарем
Вожатую крымского лагеря "Мультфильм" отстранили из-за оскорбления детей из Шебекина Вожатую детского лагеря "Мультфильм", расположенного в Крыму,
70 лет назад в Советском Союзе осуществил первый эксперимент с термоядерной реакцией на Семипалатинском полигоне. Таким образом был сделан