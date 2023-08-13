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Военнослужащий Егор Гузенко осудил «ложь во благо» в ходе освещения СВО

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Военнослужащий Егор Гузенко осудил «ложь во благо» в ходе освещения СВО
Военные новости
Фото из открытых источников

Военнослужащий Егор Гузенко, автор телеграм-канала «Тринадцатый», продолжает кампанию за правдивое освещение специальной военной операции. Он осуждает журналистов и военкоров, которые «так яростно оправдывают наши неудачи на фронте» и подают новости, несколько отличающиеся от действительности.

«Тринадцатый» первым забил тревогу, когда в Херсонской области близ Казачьих Лагерей пропала группа разведчиков во главе с командиром в звании майора, а противник, как он утверждал, был уже в самом населенном пункте. Однако вскоре появились новости о том, что неприятель на лодках был разбит. Одно влиятельное издание даже сообщало, что группа майора нашлась и вышла на связь.

Сегодня Гузенко у себя в ТГ-канале берется утверждать, что она и вправду нашлась - вот только в плену у противника. А в сети уже даже видео с якобы пропавшим майором, который делает противнику пометки на карте.

«Тринадцатый» в силу этого обстоятельства посоветовал всем бойцам на левобережье сменить позывные.

Боец также обратился к военкорам и журналистам, которые приукрашивают реальное положение дел на фронте: «Если всё время сглаживать острые углы, то очень скоро можно отупеть. Что мы и наблюдаем каждый день. В первую очередь вы врете командованию и лично Верховному Главнокомандующему, а ложь эта не во благо, из-за этого принимаются неверные решения, которые стоят жизней наших солдат».

Подчеркнем, что у нас нет возможности проверить достоверность изложенной Егором Гузенко информации об исчезновении группы разведчиков и ее пленении. В Минобороны РФ и Генштабе ее не комментировали.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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