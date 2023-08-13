Военнослужащий Егор Гузенко осудил «ложь во благо» в ходе освещения СВО

19 августа православные верующие отмечают Преображения Господня, который еще называют «Яблочный Спас». Поскольку праздник приходится на середину
Ученым удалось выяснить, что даже если страны обменяются между собой ядерными ударами, температура на Земле не опустится до -30 градусов. Ранее
Русская православная церковь ежегодно отмечает Рождество Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в РФ. В 2023 году праздник выпадает на
В Серове 11 августа простились с Евгением Конаевым, который погиб в зоне спецоперации. Боец не дожил до своего 25-летия. Он работал токарем
В элитной «Новой школе» на Ясной, 20 в Екатеринбурге запретили носить повседневную одежду и ввели требования к внешнему виду всех учеников. Так, под
Вожатую крымского лагеря "Мультфильм" отстранили из-за оскорбления детей из Шебекина Вожатую детского лагеря "Мультфильм", расположенного в Крыму,