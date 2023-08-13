В Екатеринбурге на камеру домофона засняли падение яркого метеора

На камеру домофона в Екатеринбурге засняли падение яркого метеора. Речь идет о потоке Персеиды, который действует весь август. Пик звездного дождя - 11–13 августа, но наблюдать за этим красивым явлением можно будет всю следующую неделю.

Как отмечается, за ночь пролетает три-четыре метора. Падают они со скоростью до 100 метеоров в час. Лучшим временем для наблюдений является время от полуночи до рассвета.

Персеиды образуются во время прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, которые выпущены кометой 109/Свифта-Туттля. Хотя комета обращается вокруг Солнца с периодом в 135 лет, каждый год в августе Земля проходит через облако космического льда и пыли, оставленных ею. Метеоры свое начало берут в созвездии Персей. Это и стало названием потока.

