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Звездопад Персеид прошел в небе над Челябинской областью

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Звездопад Персеид прошел в небе над Челябинской областью
В России
Фото из открытых источников

В северном полушарии в ночь на 12 и 13 августа можно было наблюдать пик звездопада Персеид. Речь идет о сгорании метеоров в небе из созвездия Персея. Челябинцы поделились своими впечатлениями и фотографиями этого события в социальных сетях.


 

Для справки: Персеиды образуются при прохождении Земли через шлейф пылевых частиц, которые выпущены кометой Свифта-Туттля. Берет свое название Персеид от названия созвездия Персея. Из него, собственно говоря, и вылетают «падающие звезды». Наблюдать за звездопадом все желающие могут в середине августа ежегодно из северного полушария нашей планеты.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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