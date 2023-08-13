Звездопад Персеид прошел в небе над Челябинской областью

19 августа православные верующие отмечают Преображения Господня, который еще называют «Яблочный Спас». Поскольку праздник приходится на середину
На камеру домофона в Екатеринбурге засняли падение яркого метеора. Речь идет о потоке Персеиды, который действует весь август. Пик звездного дождя -
В элитной «Новой школе» на Ясной, 20 в Екатеринбурге запретили носить повседневную одежду и ввели требования к внешнему виду всех учеников. Так, под
В Серове 11 августа простились с Евгением Конаевым, который погиб в зоне спецоперации. Боец не дожил до своего 25-летия. Он работал токарем
Вожатую крымского лагеря "Мультфильм" отстранили из-за оскорбления детей из Шебекина Вожатую детского лагеря "Мультфильм", расположенного в Крыму,
70 лет назад в Советском Союзе осуществил первый эксперимент с термоядерной реакцией на Семипалатинском полигоне. Таким образом был сделан