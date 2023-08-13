Звездопад Персеид прошел в небе над Челябинской областью

В северном полушарии в ночь на 12 и 13 августа можно было наблюдать пик звездопада Персеид. Речь идет о сгорании метеоров в небе из созвездия Персея. Челябинцы поделились своими впечатлениями и фотографиями этого события в социальных сетях.





Для справки: Персеиды образуются при прохождении Земли через шлейф пылевых частиц, которые выпущены кометой Свифта-Туттля. Берет свое название Персеид от названия созвездия Персея. Из него, собственно говоря, и вылетают «падающие звезды». Наблюдать за звездопадом все желающие могут в середине августа ежегодно из северного полушария нашей планеты.