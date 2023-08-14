Минпромторг против идеи указывать стоимость товаров за 1 кг или литр

Минпромторг выступает против "честных" ценников на товары.

Минпромторг России выразил несогласие с предложением, согласно которому продавцам следует указывать стоимость продуктов за единицу веса или объема. Данное предложение прозвучало в рамках законопроекта о "честной цене".

Представители ведомства опасаются, что данная мера может вызвать рост цен в магазинах. Одной из причин этому — необходимость пересчета стоимости, что потребует автоматизации процессов и, следовательно, дополнительных расходов.

Также в Минпромторге выразили опасения о возможности введения такой системы для товаров вроде чая, кофе и чипсов. Потребители привыкли оценивать их стоимость за упаковку, и переход на цену за килограмм или литр может усложнить восприятие цены. Это мнение разделяют и в Роспотребнадзоре, где также считают, что законопроект нуждается в корректировке.

Законопроект был представлен вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым этим летом. Основная цель законопроекта — предотвратить ситуации, когда объем продукции уменьшается, но цена остается неизменной. Чернышов заявил, что к следующему чтению документа будет предложена поправка, разрешающая правительству определять список товаров, на которые распространяется требование "честного ценника".