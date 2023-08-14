К выходным жару в Екатеринбурге вытеснит холодный арктический фронт

В выходные, 19 и 20 августа, на область двинется холодный арктический атмосферный фронт. Кратковременные дожди пройдут во многих регионах на Урале. В Екатеринбурге осадки ожидаются 20 августа. Тепло постепенно пойдет на убыль.

В субботу похолодает на севере области. Днем там будет от +19 до +24 градуса. В воскресенье прохлада охватит Уральский регион. Ночью температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. Днем ожидается от +13 до +18 градусов, — уверяет синоптик Галина Шепоренко.