Yandex.RTB

С 1 сентября 2023 года всех уральских школьников будут учить по-новому

Image 16+
С 1 сентября 2023 года всех уральских школьников будут учить по-новому
В России
Фото из открытых источников

Перед началом учебного года стало известно о том, что в свердловских школах уроки будут вести по-новому. С 1 сентября 2023 года образовательные учреждения перейдут на обновленные федеральные образовательные стандарты (ФГОС). Изменения коснутся учеников с 1-го по 7-й класс, а также десятиклассников.

Во-первых, на уроках появятся новые темы, которые не проводили в школах до этого. К примеру взять, на математике школьников будут учить статистики и теории вероятности. Этот курс ранее преподавали в вузах. На физике обучат квантовым и нанотехнологиям, а на биологии — биотехнологиям и генетике.

Помимо всего прочего, у уральских школьников появятся новые учебники по всеобщей истории и истории России. Книги предоставлены издательством «Просвещение».

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге на 300-летие города

Вчера, 18:22

EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских

Вчера, 18:15

На "Армии-2023" показали новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет"

15-08-2023, 21:15

Эксперты: Российский газ вскоре окажется никому не нужным

15-08-2023, 20:34

Марш Пригожина подтолкнул правительство РФ к важным выводам - Кошкин

15-08-2023, 17:56

С 1 сентября в России изменятся правила продажи лекарств по рецептам: какие бывают и сколько действуют

15-08-2023, 11:46

С 1 сентября 2023 года всех уральских школьников будут учить по-новому

14-08-2023, 22:17

В Свердловской области простились с 46-летним бойцом отряда «Шторм Z»

14-08-2023, 22:10

К выходным жару в Екатеринбурге вытеснит холодный арктический фронт

14-08-2023, 19:15

Минпромторг против идеи указывать стоимость товаров за 1 кг или литр

14-08-2023, 14:43

Звездопад Персеид прошел в небе над Челябинской областью

13-08-2023, 20:24

В Екатеринбурге на камеру домофона засняли падение яркого метеора

13-08-2023, 20:18

19 августа — Яблочный Спас: приметы, что можно и что нельзя делать

13-08-2023, 11:13

Роскомнадзор заявил, что не блокировал поисковик Google

12-08-2023, 22:08

Shot опубликовал первое видео Крымского моста после попытки ракетной атаки со стороны ВСУ

12-08-2023, 18:27

Самолёт Су-30 разбился в Калининградской области, экипаж не выжил

12-08-2023, 16:38

Во Владикавказе был задержан студент, планировавший уехать воевать за ВСУ

12-08-2023, 14:23

РИАН: как 70 лет назад СССР шагнул к своему термоядерному оружию

12-08-2023, 11:53

В Крыму издевавшуюся над детьми вожатую отстранили от работы вожатую лагеря

11-08-2023, 23:48

Токарь из уральского завода погиб в зоне спецоперации на Украине

11-08-2023, 21:20

В Сети опубликованы фото 5 самых жутких морских обитателей
  • 15-08-2023, 21:03

В Сети опубликованы фото 5 самых жутких морских обитателей

Вблизи Антарктиды обнаружили ранее неизвестные морские существа, которые ужасают внешним видом. Одним из них является Promachocrinus fragarius -

Ученые США поняли, почему дети лучше взрослых запоминают информацию
  • 14-08-2023, 21:12

Ученые США поняли, почему дети лучше взрослых запоминают информацию

Ученые Брауновского университета (США) выяснили, почему дети быстрее усваивают информацию, чем взрослые. Специалисты привлекли к изучению детей от 8

К выходным жару в Екатеринбурге вытеснит холодный арктический фронт
  • 14-08-2023, 19:15

К выходным жару в Екатеринбурге вытеснит холодный арктический фронт

В Екетеринбурге неделя началась снова с жары. Температура +30 градусов продержится ближайшие несколько дней. Однако уже к выходным погода резко

Эксперты: Российский газ вскоре окажется никому не нужным
  • 15-08-2023, 20:34

Эксперты: Российский газ вскоре окажется никому не нужным

В «Газпроме» решили, что поскольку поставки газа невозможно осуществлять в Европу, можно начать сотрудничество с Казахстаном, Туркменией и

EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских
  • Вчера, 18:15

EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских

Со вчерашнего дня, 15 августа, в Екатеринбурге резко увеличилось количество полицейских. Это заметили местные жители. Раньше ни одного автомобиля

Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту
  • Вчера, 09:08

Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту

Американский телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских беспилотников по Крымскому мосту в июле нынешнего года. Эксклюзивными кадрами,

Интересная информация