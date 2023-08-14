С 1 сентября 2023 года всех уральских школьников будут учить по-новому

Во-первых, на уроках появятся новые темы, которые не проводили в школах до этого. К примеру взять, на математике школьников будут учить статистики и теории вероятности. Этот курс ранее преподавали в вузах. На физике обучат квантовым и нанотехнологиям, а на биологии — биотехнологиям и генетике.

Помимо всего прочего, у уральских школьников появятся новые учебники по всеобщей истории и истории России. Книги предоставлены издательством «Просвещение».