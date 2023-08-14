Ученые из США рассказали о вреде зубной пасты для кишечника

Исследователи Университета Северной Каролины высказали сомнения по поводу безопасности зубной пасты из-за содержания антибактериального компонента, широко известного как триклозан. Как показали исследования, присутствующий в зубных пастах ингредиент может негативно влиять на пищеварительную систему.

Главной угрозой является негативное влияние триклозана на микрофлору кишечника. Он приводит к изменению в составе микроорганизмов пищеварительного тракта, что может спровоцировать воспалительные процессы.

Особое внимание привлекли ферменты, бета-глюкуронидазы, которые выделяются бактериями. Взаимодействие ферментов и триклозана может влиять на образование патогенных микроорганизмов. Те, в свою очередь, способствуют развитию в органе воспалительных процессов.