Ученые США поняли, почему дети лучше взрослых запоминают информацию

Ученые Брауновского университета (США) выяснили, почему дети быстрее усваивают информацию, чем взрослые. Специалисты привлекли к изучению детей от 8 до 11 лет и взрослых от 18 до 35 лет.

Тестировалось, как добровольцы проходят визуальное обучение, то есть, насколько эффективными для них являются тренировки для глаз, которые развивают зрительную память и внимательность. Также при помощи МРТ ученые отслеживали изменения в головном мозге в сеанса и через час после его окончания.

Как оказалось, визуальное обучение приводило к росту концентрации ГАМК у детей в коре мозга. Речь идет о гамма-аминомасляной кислоте, нейромедиатора, важного для обучения и обработки визуальной информации. У детей этот показатель остался высоким после окончания тренировки, а у взрослых добровольцев не было изменений в уровне ГАМК.