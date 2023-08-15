Эксперты: Российский газ вскоре окажется никому не нужным

В «Газпроме» решили, что поскольку поставки газа невозможно осуществлять в Европу, можно начать сотрудничество с Казахстаном, Туркменией и Узбекистаном для транспортировки «голубого огня» в КНР. Однако, по мнению экспертов, проект «Газовый союз» станет неудачным.

«Изначально концепция отправлять в Туркменистан газ из РФ странная. Там много газа. Если и есть некоторые проблемы, как это было зимой, это временная история. В долгосрочной перспективе газ там есть», –говорят специалисты.

С Узбекистаном ситуация немного проще. Руководство заинтересовано в том, чтобы газ передавали для его дальнейшей транспортировки в КНР из-за отсутствия собственного топлива.

Потребности в газе в Туркменистане нет. Единственное, что может сейчас «Газпром» сделать - ждать. Если в этих странах появится необходимость в топливе, тогда РФ может оказать им помощь. Но рассчитывать на прежние поставки голубого топлива все равно нет стоит.