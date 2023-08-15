Марш Пригожина подтолкнул правительство РФ к важным выводам - Кошкин

Эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал о значении «Марш справедливости» Евгения Пригожина для России. Эксперт считает, что события подтолкнули российские власти к важным выводам и положительно отразились на успехах страны.

Кошкин особо подчеркнул налаживание диалога власти, общества и армии. Кроме того, сейчас Россия успешно организовала работу ВПК, без которой все усилия армии могли бы пропасть даром.

«Наши парни мужественно и стойко выполняют боевые задачи, но если их не обеспечить, не накормить, не обуть, не дать высокоточное оружие и не снабдить боеприпасами, то, извините, ни о каком боевом успехе речь вести невозможно. Это важный момент. Думаю, все сделали соответствующие выводы, позитивные и правильные», - отметил Кошкин.

Сейчас Россия не только успешно противостоит контрнаступлению Украины, но и делает успехи, вопреки прогнозам иностранных экспертов. Во многом это заслуга операции «Бахмутская мясорубка», убежден Кошкин.

«Ни один западный аналитик не допускал мысли, что Киев не сможет взломать линию боевого соприкосновения с Россией. Они были уверены, расписывали, как ВСУ дойдут до Мелитополя, до Мариуполя, до Азовского моря, были уверены в том, что дойдут и перейдут границу. Но никто не допускал, что мы уничтожим всю боевую технику и личный состав в предполье», - отметил Кошкин.

Напомним, операция по освобождению Бахмута продлилась семь месяцев. За это время, по оценкам экспертов, ЧВК «Вагнер» успели «перемолоть» самую боеспособную часть украинской армии.