На "Армии-2023" показали новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет"

В ижевской группе компаний ZALA AERO GROUP, которая входит в состав "Калашникова", представили новую разработку – "Изделие-53" (Z-53). Показ проходил на военно-техническом форуме "Армия-2023".

Боеприпас отличается высокой точностью. Он может самостоятельно находить цели с последующим поражением их согласно заданным параметрам. Z-53 - это обновленная модификация предыдущих дронов-камикадзе "Ланцет", которые отличаются размерами и массой с индексами "Изделие-52" и "Изделие-51".

Александр Захаров, главный конструктор ZALA, поведал об "Изделии-53". По его сведениям, главное отличие модели - применение роевого принципа перемещения, а также автоматическое распределение целей между дронами благодаря искусственному интеллекту. Проведена серия боевых экспериментов касательно автоматического применения Z-53.

Еще одним отличием дрона от других моделей является транспортно-пусковые контейнеры (ТПК). "Изделие-53" оборудовано складывающимися крыльями, благодаря чему поместить дрон-камикадзе можно в отдельный ТПК или батарею из ТПК.

ТПК занимают мало места, поэтому подходят для транспортировки на разном виде транспорта, даже в кузове грузового авто. Крылья расправляются после запуска из контейнера.