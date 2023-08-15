С 1 сентября в России изменятся правила продажи лекарств по рецептам: какие бывают и сколько действуют

С 1 сентября 2023 года купит в РФ рецептурное лекарство можно только по назначению врача. На какие лекарства необходимы рецепты и сколько они действуют, расскажем ниже.

Есть три вида рецептов. Для каждого разработана форма.

1. N 107-1/у. На таком бланке выписывают Rx-препараты: антикоагулянты, антииотики, антигипертензивные и сердечно-сосудистые препараты. Контроль за их продажей не очень жесткий, а срок действия составляет 60 дней или год.

2. N 148-1/у-88. По этой форме проходят серьезные лекарства, подлежащие тщательному предметно-количественному учету. Среди них можно выделить содержащие наркотические и психотропные вещества препараты. Срок действия рецепта составляет 15 дней.

3. N 148-1/у-04 (л). Данный рецепт нужен для граждан с льготами. Предъявителю рецепта сделают скидку или отпустят лекарство бесплатно. Срок действия - от 15 до 90 дней.