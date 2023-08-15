В Сети опубликованы фото 5 самых жутких морских обитателей

Вблизи Антарктиды обнаружили ранее неизвестные морские существа, которые ужасают внешним видом. Одним из них является Promachocrinus fragarius - антарктическая клубничная перьевая звезда, у которой есть 20 "рук". Некоторые напоминают перья и крепятся они к шишке, напоминающей чем-то клубнику.

Еще одно удивительное существо - белая рыба Pseudoliparis, которая принадлежит к семейству морских слизней. Она является одной из самых глубоководных жителей морей.

Также был открыт новый вид кошачьих акул Apristurus ovicorrugatus. Их ярко-белые радужные оболочки глаз овальной формы напоминают глаза кошки.

В Америке нашли удивительную морскую миногу (petromyzon marinus), напоминающую угря. Существо присасывается к обитателям озер, питаясь их кровью.

Полгода назад ученые обнаружили новый вид бесчешуйных рыб Sinocyclocheilus longicornus, имеющих отросток на лбу. По форме он напоминает рог.