EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских

Со вчерашнего дня, 15 августа, в Екатеринбурге резко увеличилось количество полицейских. Это заметили местные жители.

Раньше ни одного автомобиля полиции нельзя было увидеть. Сейчас стоят в центре, на Вайнера, везде, где много собирается людей, — говорит читатель портала E1.RU.