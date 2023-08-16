JIM: Ученые из Мичиганского университета нашли связь между лесными пожарами и деменцией

Ученые из Мичиганского университета (University of Michigan) связали лесные пожары с риском деменции. Результаты изучения публикует JAMA Internal Medicine.

Авторы работы проанализировали данные 30 тысяч взрослых за 18 лет. Их опрашивали каждые 2 года о когнитивных способностях и состоянии здоровья. Затем полученную информации ученые корректировали с учетом места жительства, профессии, а также социально-экономического статуса.

Обнаружилось, что загрязнение воздуха частицами (PCH2.5) увеличивает вероятность развития деменции. Особая связь наблюдалась для выбрасываемых в воздух веществ во время лесных пожаров и во время производства сельскохозяйственной продукции.

Как видим, новое открытие показало, что пожары и промышленное загрязнение воздуха оказывают долгосрочное негативное воздействие на человеческий организм.