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Cancer: Кардиореспираторные тренировки снижают риск развития 9-ти видов рака

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Cancer: Кардиореспираторные тренировки снижают риск развития 9-ти видов рака
Новости науки
Фото из открытых источников

Кардиореспираторная подготовка в молодом возрасте снижает на 40% развитие 9-ти видов рака в будущем. Результаты крупного исследования публикует Британский журнал спортивной медицины.

Ученые проанализировали данные шведского реестра призывников, которые поступили на службу с 1968 по 2005 год. В начале службы испытуемым было от 16 до 25 лет. Призывники проходили тщательное обследование. При этом 365 874 человека имели низкий уровень кардиореспираторной подготовленности, 519 652 человека – средний, а 340 952 призывника – высокий.

Выяснилось, что что хорошая кардиореспираторная подготовка на 5% снижает рак прямой кишки, на 12% – рак поджелудочной железы, на 19% – рак головы, на 18% – рак кишечника, на 20% – рак почки, на 21% –рак желудка, на 39% –рак пищевода, на 40% – рак печени, на 42% –рак легких.

Однако высокая кардиореспираторная подготовка связана с повышенным риском онкологии предстательной железы (7%) и кожи (на 31%).

Текст: Информационное агентство «Informing»

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