Cancer: Кардиореспираторные тренировки снижают риск развития 9-ти видов рака

Вблизи Антарктиды обнаружили ранее неизвестные морские существа, которые ужасают внешним видом. Одним из них является Promachocrinus fragarius -
Ученые Брауновского университета (США) выяснили, почему дети быстрее усваивают информацию, чем взрослые. Специалисты привлекли к изучению детей от 8
В Екетеринбурге неделя началась снова с жары. Температура +30 градусов продержится ближайшие несколько дней. Однако уже к выходным погода резко
В «Газпроме» решили, что поскольку поставки газа невозможно осуществлять в Европу, можно начать сотрудничество с Казахстаном, Туркменией и
Со вчерашнего дня, 15 августа, в Екатеринбурге резко увеличилось количество полицейских. Это заметили местные жители. Раньше ни одного автомобиля
Перед началом учебного года стало известно о том, что в свердловских школах уроки будут вести по-новому. С 1 сентября 2023 года образовательные