Китайский концерн CATL показал новый аккумулятор, который заряжается всего за 10 минут

Китайский производитель CATL, который является лидирующей компанией по производству и разработке аккумуляторов для электромобилей, представил литий-железо-фосфатный аккумулятор, заряда которого электромобилю хватит на 700 км пробега. При этом батарея заряд на 400 км восполняет всего-навсего за 10 минут.

Новая литий-железо-фосфатная батарея получила название Shenxing Superfast Charging Battery. Она может быть запущена в производство к концу года. Поступит заказчикам продукция в начале 2024 года.

Батарея оборудована новым графитовым анодом, а также переработанной формулой электролита, безопасным и тонким сепаратором, усовершенствованным транспортом ионов.

Главным преимуществом над аналогами, кроме большой емкости и быстрого заряда, станет сниженная генерация тепла и меньшая зависимость от разной терморегулирующей электроники.

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