NASA: приближающийся к Земле астероид несет реальную угрозу для человечества

Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили о том, что астероид 6037 (или другое название 1988 EG), который должен пролететь 23 августа в 11:18 (московское время) в близости от Земли несет для планеты реальную угрозу.

Нужно сказать, что данное космическое тело было обнаружено в далеком 1988 году. По заверению ученых, размер космического объекта составляет примерно один километр. К слову, его размер примерно равен девяти футбольным полям. Движется астероид со скоростью 14,25 километра в одну секунду.

Как отмечает доктор физико-математических наук Хабибулло Абдусаматова, скалистое тело 6037 представляет для человечества угрозу. Эксперт говорит, что в космосе подобных объектов много, однако они не должны вторгнуться в пространство планеты. Из них около 30 000 находятся вблизи Земли, 1500 классифицируются как потенциально опасные.