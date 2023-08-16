Nature Communications: учёные Лондона нашли способ борьбы с комарами, отключив их слух

Сотрудники Королевского колледжа Лондона обнаружили, что на численность комаров можно влиять, отключив у самцов слух. Ученые разработали инсектициды, которые способны «оглушать» насекомых и не давать им размножаться.

Это удалось доказать в ходе экспериментов на Anopheles, которые являются переносчиками малярии. Для этого биологи провели эксперимент и определили, какие гены в слуховом аппарате принимают участие в поисках партнера для спаривания. Особенно активным оказался ген рецептора под названием октопамина.

К слову, обнаруженный механизм легко нарушить, а активность рецепторов можно подавить с помощью инсектицидов, амитраза в том числе. Но биологи планируют создать более мощные препараты, которые предотвратят размножение и сокращение популяции кровожадных насекомых.