Российский биоробот возьмет на себя работу химиков и биологов

Студент Кубанского института Алексей Лазуркин разработал биоробота, который поможет химикам и биологам. Он способен смешивать или нагревать разные жидкости при проведении химических опытов. Биоробот фиксирует изменения цвета и прозрачности реагентов, причем делает это в четыре раза быстрее человека.

Еще одна уникальная способность биоробота - возможность работать круглые сутки. Ночью разработка может подготавливать реагенты, а утром приступить к работе. Помимо того, робот по сравнению с аналогами стоит недорого. Его можно приобрести за 30 тыс. рублей.

Для реализации задумки Лазуркину потребовалось полгода. Полученный грант в размере миллиона рублей позволит студенту усовершенствовать разработку. Он хочет добавить дистанционное управление, а также разработать прототип для промышленной продажи в скором будущем.