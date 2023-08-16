Yandex.RTB

Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге на 300-летие города

Image 16+
Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге на 300-летие города
В России
Фото из открытых источников

Жара пойдет на убыль в Екатеринбурге к выходным. Не исключено, что на 300-летие можно будет комфортно погулять, днем по крайней мере. Однако если планируете вечером выходить из дома, не забудьте захватить зонт.

19 августа на протяжении всего дня, скорее всего, будет тепло. Ожидается в первой половине дня +28 градусов. К вечеру возможен кратковременный дождь. Арктический атмосферный фронт будет близко, поэтому обязательно взять с собой зонты. В ночь на воскресенье и 20 августа будет прохладнее. Температура составит +20 градусов, хотя не будет сильной жары, — говорит главный синоптик области Галина Шепоренко.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге на 300-летие города

Вчера, 18:22

EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских

Вчера, 18:15

На "Армии-2023" показали новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет"

15-08-2023, 21:15

Эксперты: Российский газ вскоре окажется никому не нужным

15-08-2023, 20:34

Марш Пригожина подтолкнул правительство РФ к важным выводам - Кошкин

15-08-2023, 17:56

С 1 сентября в России изменятся правила продажи лекарств по рецептам: какие бывают и сколько действуют

15-08-2023, 11:46

С 1 сентября 2023 года всех уральских школьников будут учить по-новому

14-08-2023, 22:17

В Свердловской области простились с 46-летним бойцом отряда «Шторм Z»

14-08-2023, 22:10

К выходным жару в Екатеринбурге вытеснит холодный арктический фронт

14-08-2023, 19:15

Минпромторг против идеи указывать стоимость товаров за 1 кг или литр

14-08-2023, 14:43

Звездопад Персеид прошел в небе над Челябинской областью

13-08-2023, 20:24

В Екатеринбурге на камеру домофона засняли падение яркого метеора

13-08-2023, 20:18

19 августа — Яблочный Спас: приметы, что можно и что нельзя делать

13-08-2023, 11:13

Роскомнадзор заявил, что не блокировал поисковик Google

12-08-2023, 22:08

Shot опубликовал первое видео Крымского моста после попытки ракетной атаки со стороны ВСУ

12-08-2023, 18:27

Самолёт Су-30 разбился в Калининградской области, экипаж не выжил

12-08-2023, 16:38

Во Владикавказе был задержан студент, планировавший уехать воевать за ВСУ

12-08-2023, 14:23

РИАН: как 70 лет назад СССР шагнул к своему термоядерному оружию

12-08-2023, 11:53

В Крыму издевавшуюся над детьми вожатую отстранили от работы вожатую лагеря

11-08-2023, 23:48

Токарь из уральского завода погиб в зоне спецоперации на Украине

11-08-2023, 21:20

В Сети опубликованы фото 5 самых жутких морских обитателей
  • 15-08-2023, 21:03

В Сети опубликованы фото 5 самых жутких морских обитателей

Вблизи Антарктиды обнаружили ранее неизвестные морские существа, которые ужасают внешним видом. Одним из них является Promachocrinus fragarius -

Ученые США поняли, почему дети лучше взрослых запоминают информацию
  • 14-08-2023, 21:12

Ученые США поняли, почему дети лучше взрослых запоминают информацию

Ученые Брауновского университета (США) выяснили, почему дети быстрее усваивают информацию, чем взрослые. Специалисты привлекли к изучению детей от 8

К выходным жару в Екатеринбурге вытеснит холодный арктический фронт
  • 14-08-2023, 19:15

К выходным жару в Екатеринбурге вытеснит холодный арктический фронт

В Екетеринбурге неделя началась снова с жары. Температура +30 градусов продержится ближайшие несколько дней. Однако уже к выходным погода резко

Эксперты: Российский газ вскоре окажется никому не нужным
  • 15-08-2023, 20:34

Эксперты: Российский газ вскоре окажется никому не нужным

В «Газпроме» решили, что поскольку поставки газа невозможно осуществлять в Европу, можно начать сотрудничество с Казахстаном, Туркменией и

EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских
  • Вчера, 18:15

EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских

Со вчерашнего дня, 15 августа, в Екатеринбурге резко увеличилось количество полицейских. Это заметили местные жители. Раньше ни одного автомобиля

С 1 сентября 2023 года всех уральских школьников будут учить по-новому
  • 14-08-2023, 22:17

С 1 сентября 2023 года всех уральских школьников будут учить по-новому

Перед началом учебного года стало известно о том, что в свердловских школах уроки будут вести по-новому. С 1 сентября 2023 года образовательные

Интересная информация