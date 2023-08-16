Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге на 300-летие города

19 августа на протяжении всего дня, скорее всего, будет тепло. Ожидается в первой половине дня +28 градусов. К вечеру возможен кратковременный дождь. Арктический атмосферный фронт будет близко, поэтому обязательно взять с собой зонты. В ночь на воскресенье и 20 августа будет прохладнее. Температура составит +20 градусов, хотя не будет сильной жары, — говорит главный синоптик области Галина Шепоренко.