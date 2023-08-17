18 августа — предпразднество Преображения Господня: что за праздник и что нельзя делать

18 августа православные отмечают предпразднество Преображения Господня. Этот день готовит верующих к одному из главных христианских праздников.

Праздник посвящен одному из евангельских сюжетов. Незадолго до смерти Христос пошел на гору Фавор с Петром, Иоанном, Иаковом. Когда они молились, лицо Иисуса озарил свет, а его одежда стала белоснежной. По обе стороны явились пророки Моисей и Илия. Они говорили о предстоящем распятии и воскресении.

С неба неожиданно раздался Божественный голос: «Сей есть мой возлюбленный Сын, в котором благоволение. Слушайте его». Ученики упали на землю, однако Спаситель велел не бояться. Когда они вновь встали на ноги, перед ними был их Учитель в человеческой ипостаси. Иисус попросил не говорить об этом, пока не воскреснет.

Что касается запретов на предпразднество Преображения Господня, то церковь их не устанавливает. Нужно только учитывать, что он приходится на Успенский пост, поэтому запрещено употреблять молочные продукты, рыбу, мясо, яйца, алкоголь.

Можно в этот день подготовить яблоки и другие фрукты, которые освящают в день Преображения Господня. Перед праздником нужно завершить тяжелую работу и хорошо прибраться в доме, поскольку во время торжества делать это запрещено.