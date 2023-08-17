Найден удивительный способ человеку не болеть с помощью закона бумеранга

Недавнее исследование показало, что оказание поддержки близким и волонтерство связаны с низким уровнем интерлейкина 6 – маркера, который отвечает за воспаления. С ним связано 50% всех смертей в мире, вызванными воспалением, инсультом, болезнями сердца, диабетом и раком.

Исследователи изучили данные 1000 взрослых из двух групп, среди которых одна состояла из волонтеров. У волонтеров снижалась экспрессия провоспалительных генов в лейкоцитах, понижался уровень гормона стресса, который, как известно, является предиктором хронического воспаления. Другой группе поручили сделать что-то приятное для себя. У них экспрессия генов была неблагоприятной.

Оказалось также, что те люди, у которых много друзей, меньше заражаются вирусами, а их организм вырабатывает больше антител в ответ на вакцинацию.