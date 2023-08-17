Ученые из КНР нашли микропластик в человеческом сердце

Группа ученых из пекинской больницы Аньчжэнь (КНР) обнаружила микропластик в сердцах своих пациентов, которые перенесли операцию на органе. Всего эксперты изучили ткани 15 человек и идентифицировали от нескольких десятков до нескольких тысяч частиц микропластика.

Как сообщается, они присутствовали в большинстве образцов материала, отобранных для изучения. Девять видов микропластика нашли в пяти типах тканей. При этом наибольший размер составил 469 мкм в диаметре.

Отмечается, что чаще всего встречались поливинилхлорид и полиэтилентерефталат. Сейчас ученые исследуют, как микропластик попал в сердце и как он может воздействовать на закрытые органы.