Ученые из КНР нашли микропластик в человеческом сердце

Вблизи Антарктиды обнаружили ранее неизвестные морские существа, которые ужасают внешним видом. Одним из них является Promachocrinus fragarius -
Со вчерашнего дня, 15 августа, в Екатеринбурге резко увеличилось количество полицейских. Это заметили местные жители. Раньше ни одного автомобиля
В «Газпроме» решили, что поскольку поставки газа невозможно осуществлять в Европу, можно начать сотрудничество с Казахстаном, Туркменией и
Американский телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских беспилотников по Крымскому мосту в июле нынешнего года. Эксклюзивными кадрами,
В ижевской группе компаний ZALA AERO GROUP, которая входит в состав "Калашникова", представили новую разработку – "Изделие-53" (Z-53). Показ проходил
Жара пойдет на убыль в Екатеринбурге к выходным. Не исключено, что на 300-летие можно будет комфортно погулять, днем по крайней мере. Однако если