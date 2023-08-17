Yandex.RTB

В Березовском дети разобрали зенитно-ракетный комплекс С-300

Image 16+
В Березовском дети разобрали зенитно-ракетный комплекс С-300
В России
Фото из открытых источников

В Березовском из Парка Победы уберут зенитно-ракетный комплекс С-300. Его установили там менее недели назад. Такое решение было принято из-за любопытства местных детей.

Всего за несколько дней ребята едва ли не разобрали авто на винтики. Дети разных возрастов, и даже девочки, обследовали боевую машину. После первых дней с нее скрутили гидравлику, сигнальный поворотник и утащили люк.

По словам главы города, дети забираются на крышу кабины и на верх ракетных контейнеров, тем самым подвергая себя опасности. Взрослые не могут уследить за своими детьми, а поставить круглосуточную охрану также нельзя. Поэтому зенитно-ракетный комплект решили вовсе убрать.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
В Березовском дети разобрали зенитно-ракетный комплекс С-300

Вчера, 20:11

Найден удивительный способ человеку не болеть с помощью закона бумеранга

Вчера, 13:13

В Екатеринбурге в «Пятерочках» с 16 августа перестали продавать крепкий алкоголь

Вчера, 13:07

18 августа — предпразднество Преображения Господня: что за праздник и что нельзя делать

Вчера, 10:43

Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге на 300-летие города

16-08-2023, 18:22

EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских

16-08-2023, 18:15

На "Армии-2023" показали новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет"

15-08-2023, 21:15

Эксперты: Российский газ вскоре окажется никому не нужным

15-08-2023, 20:34

Марш Пригожина подтолкнул правительство РФ к важным выводам - Кошкин

15-08-2023, 17:56

С 1 сентября в России изменятся правила продажи лекарств по рецептам: какие бывают и сколько действуют

15-08-2023, 11:46

С 1 сентября 2023 года всех уральских школьников будут учить по-новому

14-08-2023, 22:17

В Свердловской области простились с 46-летним бойцом отряда «Шторм Z»

14-08-2023, 22:10

К выходным жару в Екатеринбурге вытеснит холодный арктический фронт

14-08-2023, 19:15

Минпромторг против идеи указывать стоимость товаров за 1 кг или литр

14-08-2023, 14:43

Звездопад Персеид прошел в небе над Челябинской областью

13-08-2023, 20:24

В Екатеринбурге на камеру домофона засняли падение яркого метеора

13-08-2023, 20:18

19 августа — Яблочный Спас: приметы, что можно и что нельзя делать

13-08-2023, 11:13

Роскомнадзор заявил, что не блокировал поисковик Google

12-08-2023, 22:08

Shot опубликовал первое видео Крымского моста после попытки ракетной атаки со стороны ВСУ

12-08-2023, 18:27

Самолёт Су-30 разбился в Калининградской области, экипаж не выжил

12-08-2023, 16:38

В Сети опубликованы фото 5 самых жутких морских обитателей
  • 15-08-2023, 21:03

В Сети опубликованы фото 5 самых жутких морских обитателей

Вблизи Антарктиды обнаружили ранее неизвестные морские существа, которые ужасают внешним видом. Одним из них является Promachocrinus fragarius -

EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских
  • 16-08-2023, 18:15

EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских

Со вчерашнего дня, 15 августа, в Екатеринбурге резко увеличилось количество полицейских. Это заметили местные жители. Раньше ни одного автомобиля

Эксперты: Российский газ вскоре окажется никому не нужным
  • 15-08-2023, 20:34

Эксперты: Российский газ вскоре окажется никому не нужным

В «Газпроме» решили, что поскольку поставки газа невозможно осуществлять в Европу, можно начать сотрудничество с Казахстаном, Туркменией и

Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту
  • 16-08-2023, 09:08

Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту

Американский телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских беспилотников по Крымскому мосту в июле нынешнего года. Эксклюзивными кадрами,

На "Армии-2023" показали новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет"
  • 15-08-2023, 21:15

На "Армии-2023" показали новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет"

В ижевской группе компаний ZALA AERO GROUP, которая входит в состав "Калашникова", представили новую разработку – "Изделие-53" (Z-53). Показ проходил

Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге на 300-летие города
  • 16-08-2023, 18:22

Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге на 300-летие города

Жара пойдет на убыль в Екатеринбурге к выходным. Не исключено, что на 300-летие можно будет комфортно погулять, днем по крайней мере. Однако если

Интересная информация