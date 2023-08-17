В Березовском дети разобрали зенитно-ракетный комплекс С-300

В Березовском из Парка Победы уберут зенитно-ракетный комплекс С-300. Его установили там менее недели назад. Такое решение было принято из-за любопытства местных детей.

Всего за несколько дней ребята едва ли не разобрали авто на винтики. Дети разных возрастов, и даже девочки, обследовали боевую машину. После первых дней с нее скрутили гидравлику, сигнальный поворотник и утащили люк.