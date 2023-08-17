В Екатеринбурге в «Пятерочках» с 16 августа перестали продавать крепкий алкоголь

С 16 августа в Екатеринбурге в «Пятерочках» неожиданно перестали продавать крепкий алкоголь. На кассах висит объявление о прекращении продажи спиртных напитков, в которых супермаркетах продавцы ссылаются на технические причины и проблемы с лицензией.

В 10 утра произошла такая проблема в городе. Проблемы выявили в магазинах на ул. Академика Постовского, 10а, Павла Шаманова, 28. Предварительно известно, что похожая ситуация произошла в других продуктовых сетях.

Отметим, как сообщили в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, по этим адресам приостановили продажи алкоголя, поскольку закончились сроки действия лицензии о розничной продаже алкоголя. Такие же данные есть по другим торговым точкам этой сети.