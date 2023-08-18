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Как отмечать Преображение Господне или Яблочный Спас в 2023 году: поверья и традиции

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Как отмечать Преображение Господне или Яблочный Спас в 2023 году: поверья и традиции
В России
Фото из открытых источников

Преображение Господне всегда наступает в центре Успенского поста, поєтому верующие стараются обязательно посетить богослужение и исповедоваться.

Согласно традициям, наши предки старались до Преображения не есть яблоки. Прежде нужно было освятить урожай и поблагодарить Бог за него. Для освящения также несли груши, персики и сливы. Важно в этот день угощать фруктами всех нуждающихся и обращать внимание на просьбы. Если человек не может прийти в церковь, за него могут удаленно помолиться.

В день Преображения Господня нельзя забывать о любви к ближним и Богу. Забыть Бога —  значит жить вне церковных событий. Кроме того, как в любой православный праздник, запрещены сплетни, ссоры, шумные застолья, тяжелый физический труд.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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