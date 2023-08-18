Семью инженера в Екатеринбурге терроризируют неизвестные

В Екатеринбурге семью инженера Андрея терроризируют неизвестные. Сначала злоумышленники сожгли его автомобиль, а затем подложили под дверь отрубленную голову свиньи, исписав подъезд угрозами: «смерть тебе и близким». Из-за этого дети мужчины даже боятся находиться дома или выходить в подъезд.

В соцсетях мужчину и его жену также забрасывают сообщениями. В одном отмечается, что Андрей должен два миллиона рублей. Как говорит пострадавший, у него есть кредиты, но они вовремя оплачиваются.

Во время поджога авто заметили подозрительное авто. Его видели в тот день, когда к двери привезли голову свиньи. Полицейские задержали владельца машины. В его отношении возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.