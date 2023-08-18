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Сестра убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева рассказала, что опекунша била всех детей

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Сестра убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева рассказала, что опекунша била всех детей
В России / Происшествия
Фото из открытых источников

Опекунша Далера Бобиева, жестоко убитого в Екатеринбурге, била всех детей. Об этом рассказала 14-летняя сестра 6-летнего мальчика на допросе.

По словам девочки, ее регулярно били, хотя не так сильно. Школьнице поручали ухаживать за другими детьми. Она сообщила, что Веронику Наумову боялись все дети, даже родные наследники, хотя им доставалось от горе-матери меньше. Кроме того, дети не рассказывали о происходящем в семье никому из органов опеки, поскольку Наумову они очень боялись. 

Как призналась сестра убитого Далера, опекунша приказала молчать о смерти брата и пригрозила, что в ином случае девочку обвинят в его смерти. Другим детям женщина сказала, что Далер куда-то уехал. Муж не задавал жене никаких вопросов. 


Текст: Информационное агентство «Informing»

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