Guardian: Профессор Британии назвал слабый контроль причиной появления нового COVID BA.2.86

Профессор из Британии Франсуа Баллу заявил, что причиной появления нового ковида стал недостаточный контроль со стороны государства, пишет сегодня The Guardian.

Как отметил ученый, мутирование нового BA.2.86 могло возникнуть у людей с ослабленным иммунитетом.

"Наиболее правдоподобный сценарий, когда ветвь мутировала в ходе длительного инфицирования человека с ослабленным иммунитетом год или более назад. Затем вирус распространился в обществе", — говорит эксперт.

Баллу добавим, что пока неизвестны характеристики нового штамма. Очевидно, он «будет себя вести немного иначе, чем известные нам виды». Однако исход событий с пандемией практически не возможен.