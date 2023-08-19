Найдено объяснение свидетельств людей, испытавших клиническую смерть

Немецкие эксперты нашли физиологические реакции организма в момент клинической смерти, которые объясняют свидетельства людей, переживших это состояние.

Исследователи Берлинского Медицинского университета провели эксперимент на грызунах. Крысам дали смертельную дозу лекарственного препарата и после этого их вскрывали. Как оказалось, в мозгу животного после смерти количество "гормона счастья" серотонина увеличивалось в 3 раза. Энцефалография мозга же постепенно снижалась до нуля.

Сообщается, что повышенная выработка серотонина является защитным механизмом, который снижает страх смерти. Именно это гормон ответственен за "посмертные" видения людей, которые пережили клиническую смерть. Они говорили о свете в конце тоннеля, чувствах радости и подъема.