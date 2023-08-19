Найдено объяснение свидетельств людей, испытавших клиническую смерть

Со вчерашнего дня, 15 августа, в Екатеринбурге резко увеличилось количество полицейских. Это заметили местные жители. Раньше ни одного автомобиля
18 августа православные отмечают предпразднество Преображения Господня. Этот день готовит верующих к одному из главных христианских праздников.
Российский смартфон «Р-фон» с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти получит дисплей, диагональ которого составит 6,7 дюйма. Об этом пишет ТАСС,
Жара пойдет на убыль в Екатеринбурге к выходным. Не исключено, что на 300-летие можно будет комфортно погулять, днем по крайней мере. Однако если
Недавнее исследование показало, что оказание поддержки близким и волонтерство связаны с низким уровнем интерлейкина 6 – маркера, который отвечает за
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл главную загадку специальной военной операции (СВО) на Украине. Он пояснил, почему при всех