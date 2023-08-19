Учёные ОмГАУ изготовили необычный фиолетовый хлеб

В Омском государственном аграрном университете (ОмГАУ), который выиграл государственный мегагрант (90 миллионов рублей), завершается международный проект по созданию новых сортов цветной пшеницы. Руководителем программы является ученый с мировым именем, профессор-нутрициолог из Турции Хамит Коксель. Он приехал в Омск для того, чтобы наметить совместные планы с российскими учеными.

Цветные сорта пшеницы, по заверению ученых, обладают повышенным содержанием антоцианов и фенольных кислот. Они имеют повышенную адаптивность, урожайность, хорошо переносят любую засуху. Выводятся также многолетние сорта. Один из научных проектов посвящен ландрасам – собранным академиком Вавиловым сортов. Ученые реанимировали образцы и обнаружили, что они превосходят современные сорта.

Для производства цветного зерна не потребуется дополнительных затрат. Продукт не черствеет, не плесневеет, обладает фиолетовым цветом, приятным ароматом, сладковатым вкусом.