Yandex.RTB

Учёные ОмГАУ изготовили необычный фиолетовый хлеб

Image 16+
Учёные ОмГАУ изготовили необычный фиолетовый хлеб
Новости науки
Фото из открытых источников

В Омском государственном аграрном университете (ОмГАУ), который выиграл государственный мегагрант (90 миллионов рублей), завершается международный проект по созданию новых сортов цветной пшеницы. Руководителем программы является ученый с мировым именем, профессор-нутрициолог из Турции Хамит Коксель. Он приехал в Омск для того, чтобы наметить совместные планы с российскими учеными.

Цветные сорта пшеницы, по заверению ученых, обладают повышенным содержанием антоцианов и фенольных кислот. Они имеют повышенную адаптивность, урожайность, хорошо переносят любую засуху. Выводятся также многолетние сорта. Один из научных проектов посвящен ландрасам – собранным академиком Вавиловым сортов. Ученые реанимировали образцы и обнаружили, что они превосходят современные сорта.

Для производства цветного зерна не потребуется дополнительных затрат. Продукт не черствеет, не плесневеет, обладает фиолетовым цветом, приятным ароматом, сладковатым вкусом.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Учёные ОмГАУ изготовили необычный фиолетовый хлеб

Сегодня, 20:02

Найдено объяснение свидетельств людей, испытавших клиническую смерть

Сегодня, 10:40

Guardian: Профессор Британии назвал слабый контроль причиной появления нового COVID BA.2.86

Сегодня, 10:36

Ученые из КНР нашли микропластик в человеческом сердце

17-08-2023, 19:50

Nature Communications: учёные Лондона нашли способ борьбы с комарами, отключив их слух

16-08-2023, 18:52

Российский биоробот возьмет на себя работу химиков и биологов

16-08-2023, 18:42

Китайский концерн CATL показал новый аккумулятор, который заряжается всего за 10 минут

16-08-2023, 18:34

NASA: приближающийся к Земле астероид несет реальную угрозу для человечества

16-08-2023, 09:29

JIM: Ученые из Мичиганского университета нашли связь между лесными пожарами и деменцией

16-08-2023, 09:20

Cancer: Кардиореспираторные тренировки снижают риск развития 9-ти видов рака

16-08-2023, 09:12

На "Армии-2023" показали новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет"

15-08-2023, 21:15

В Сети опубликованы фото 5 самых жутких морских обитателей

15-08-2023, 21:03

Ученые из США нашли радикальный метод борьбы с хроническим алкоголизмом

14-08-2023, 22:03

Ученые из США рассказали о вреде зубной пасты для кишечника

14-08-2023, 21:26

Ученые США поняли, почему дети лучше взрослых запоминают информацию

14-08-2023, 21:12

Ученые выяснили, как изменится температура на Земле в случае ядерных взрывов

10-08-2023, 19:37

На дне Средиземного моря нашли подводный вулкан и обломки корабля

9-08-2023, 20:03

Почему возникают ночные кошмары, выяснили ученые

8-08-2023, 20:39

Народный артист РФ Пашутин определил новое место Хаматовой в культуре России

7-08-2023, 10:36

Джованни Бьянуччи: в Перу нашли самого огромного в мире кита весом 340 тонн

7-08-2023, 10:31

18 августа — предпразднество Преображения Господня: что за праздник и что нельзя делать
  • 17-08-2023, 10:43

18 августа — предпразднество Преображения Господня: что за праздник и что нельзя делать

18 августа православные отмечают предпразднество Преображения Господня. Этот день готовит верующих к одному из главных христианских праздников.

Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»
  • 17-08-2023, 19:57

Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»

Российский смартфон «Р-фон» с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти получит дисплей, диагональ которого составит 6,7 дюйма. Об этом пишет ТАСС,

Найден удивительный способ человеку не болеть с помощью закона бумеранга
  • 17-08-2023, 13:13

Найден удивительный способ человеку не болеть с помощью закона бумеранга

Недавнее исследование показало, что оказание поддержки близким и волонтерство связаны с низким уровнем интерлейкина 6 – маркера, который отвечает за

"МК": Президент Белоруссии Лукашенко раскрыл главную загадку СВО ВС РФ на Украине
  • Вчера, 20:51

"МК": Президент Белоруссии Лукашенко раскрыл главную загадку СВО ВС РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл главную загадку специальной военной операции (СВО) на Украине. Он пояснил, почему при всех

ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ
  • Сегодня, 08:13

ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ

Украинское командование может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ. По мнению ряда экспертов, там могут быть

К 2024 году в РФ ожидается более 40 новых моделей автомобилей из КНР
  • Сегодня, 08:59

К 2024 году в РФ ожидается более 40 новых моделей автомобилей из КНР

К 2024 году в России ожидается более чем 40 новых моделей автомобилей из КНР. Об этом пишет «Автостат». По мнению экспертов, в РФ ежемесячно