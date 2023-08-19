Учёные ОмГАУ изготовили необычный фиолетовый хлеб

18 августа православные отмечают предпразднество Преображения Господня. Этот день готовит верующих к одному из главных христианских праздников.
Российский смартфон «Р-фон» с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти получит дисплей, диагональ которого составит 6,7 дюйма. Об этом пишет ТАСС,
Недавнее исследование показало, что оказание поддержки близким и волонтерство связаны с низким уровнем интерлейкина 6 – маркера, который отвечает за
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл главную загадку специальной военной операции (СВО) на Украине. Он пояснил, почему при всех
Украинское командование может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ. По мнению ряда экспертов, там могут быть
К 2024 году в России ожидается более чем 40 новых моделей автомобилей из КНР. Об этом пишет «Автостат». По мнению экспертов, в РФ ежемесячно