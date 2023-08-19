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В Екатеринбурге шайка воров обчищает известную сеть магазинов: видео

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В Екатеринбурге шайка воров обчищает известную сеть магазинов: видео
В России
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге банда воров обчищает известную сеть магазинов. Компания из 3-х человек забежала в помещение среди ночи. Злоумышленники забрали деньги из кассы и убежали прочь. Речь о «Молочном месте».

По словам сотрудников, пострадали минимум четыре точки: на Авиационной, Белинского, Посадской, Крауля. Последний налет молодые люди совершили 18 августа. Подростки нанесли ущерб более 100 тысяч рублей.

Кражи, которые были совершены 16 и 18 августа, записали камеры наблюдения. Шайка воров врывается в магазин, опустошая кассу. Лица преступников закрыты.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Идет поиск воров. Видео публикует портал EU1.RU.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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