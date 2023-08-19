В Екатеринбурге шайка воров обчищает известную сеть магазинов: видео

В Екатеринбурге банда воров обчищает известную сеть магазинов. Компания из 3-х человек забежала в помещение среди ночи. Злоумышленники забрали деньги из кассы и убежали прочь. Речь о «Молочном месте».

По словам сотрудников, пострадали минимум четыре точки: на Авиационной, Белинского, Посадской, Крауля. Последний налет молодые люди совершили 18 августа. Подростки нанесли ущерб более 100 тысяч рублей.