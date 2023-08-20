КН: Учеными РФ создали прибор, позволяющий видеть незрячим через язык

Профессор Йосеф Гарфинкель, который проводил раскопки в 5-ти древних городах возле Иерусалима, заявил о том, что города Хирбет-Кейаф, Бейт-Шемеш,
Ученые из США разработали вакцину от алкогольной зависимости. Они использовали генную терапию, прикрепив ген, который кодирует белок, к безопасному
В Британии рыбак решил порыбачить, однако в итоге поймал странное существо со множеством крупных зубов, пишет научный журнал The Daily Star. Как
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл главную загадку специальной военной операции (СВО) на Украине. Он пояснил, почему при всех
Украинское командование может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ. По мнению ряда экспертов, там могут быть
К 2024 году в России ожидается более чем 40 новых моделей автомобилей из КНР. Об этом пишет «Автостат». По мнению экспертов, в РФ ежемесячно