КН: Учеными РФ создали прибор, позволяющий видеть незрячим через язык

Российский стартап Umwelt и учение Сеченовского университета разработали технологию, которая позволит слепым воспринимать окружающим мир при помощи языка.

Устройство внешне напоминает медицинскую маску и помогает мозгу распределять функции между разными областями. Оно посылает специфические импульсы в языковой центр и передает информацию об окружающей человека среде.

"Свет, который отражается от объекта, попадает в стереоскопическую камеру. Сигнал затем поступает в блок обработки данных. Он их передает на матрицу электродов, которые стимулируют язык человека. В ходе программы обучения человек способен воспринимать стимуляцию как аналог биологического зрения", – говорит автор новой работы Максим Каменский.