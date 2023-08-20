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КН: Учеными РФ создали прибор, позволяющий видеть незрячим через язык

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КН: Учеными РФ создали прибор, позволяющий видеть незрячим через язык
Новости науки
Фото из открытых источников

Российский стартап Umwelt и учение Сеченовского университета разработали технологию, которая позволит слепым воспринимать окружающим мир при помощи языка.

Устройство внешне напоминает медицинскую маску и помогает мозгу распределять функции между разными областями. Оно посылает специфические импульсы в языковой центр и передает информацию об окружающей человека среде.

"Свет, который отражается от объекта, попадает в стереоскопическую камеру. Сигнал затем поступает в блок обработки данных. Он их передает на матрицу электродов, которые стимулируют язык человека. В ходе программы обучения человек способен воспринимать стимуляцию как аналог биологического зрения", – говорит автор новой работы Максим Каменский.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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