РИА Новости: загадка личности Царя Давида взбудоражила учёных

Профессор Йосеф Гарфинкель, который проводил раскопки в 5-ти древних городах возле Иерусалима, заявил о том, что города Хирбет-Кейаф, Бейт-Шемеш, Телль-эн-Насбех, Хирбет-эд-Даввар, Лахи принадлежали царству Давида. По словам эксперта, это был 1000 год до нашей эры.

Это вызвало в обществе сенсацию. Но профессор Арен Мейр обвинил коллегу в упрощении и заявил, что границы царства Давида весьма неоднозначны. В Священном Писании говорят о владениях Давида от Леванта до Красного моря. Но доказательств этой теории мало.

Согласно другой версии, это земли современных Сирии, Ливана, Ирана. Как предполагают ученые, у Давида были сотни царств. Хотя еще недавно многие специалисты сомневались в существовании самого Давида.