Yandex.RTB

РИА Новости: загадка личности Царя Давида взбудоражила учёных

Image 16+
РИА Новости: загадка личности Царя Давида взбудоражила учёных
Новости науки
Фото из открытых источников

Профессор Йосеф Гарфинкель, который проводил раскопки в 5-ти древних городах возле Иерусалима, заявил о том, что города Хирбет-Кейаф, Бейт-Шемеш, Телль-эн-Насбех, Хирбет-эд-Даввар, Лахи принадлежали царству Давида. По словам эксперта, это был 1000 год до нашей эры.

Это вызвало в обществе сенсацию. Но профессор Арен Мейр обвинил коллегу в упрощении и заявил, что границы царства Давида весьма неоднозначны. В Священном Писании говорят о владениях Давида от Леванта до Красного моря. Но доказательств этой теории мало.

Согласно другой версии, это земли современных Сирии, Ливана, Ирана. Как предполагают ученые, у Давида были сотни царств. Хотя еще недавно многие специалисты сомневались в существовании самого Давида.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
В Японии найдено древнее захоронение с деформированными черепами пришельцев или мутантов

Сегодня, 09:48

РИА Новости: загадка личности Царя Давида взбудоражила учёных

Сегодня, 09:40

Учёные ОмГАУ изготовили необычный фиолетовый хлеб

Вчера, 20:02

Найдено объяснение свидетельств людей, испытавших клиническую смерть

Вчера, 10:40

Guardian: Профессор Британии назвал слабый контроль причиной появления нового COVID BA.2.86

Вчера, 10:36

Ученые из КНР нашли микропластик в человеческом сердце

17-08-2023, 19:50

Nature Communications: учёные Лондона нашли способ борьбы с комарами, отключив их слух

16-08-2023, 18:52

Российский биоробот возьмет на себя работу химиков и биологов

16-08-2023, 18:42

Китайский концерн CATL показал новый аккумулятор, который заряжается всего за 10 минут

16-08-2023, 18:34

NASA: приближающийся к Земле астероид несет реальную угрозу для человечества

16-08-2023, 09:29

JIM: Ученые из Мичиганского университета нашли связь между лесными пожарами и деменцией

16-08-2023, 09:20

Cancer: Кардиореспираторные тренировки снижают риск развития 9-ти видов рака

16-08-2023, 09:12

На "Армии-2023" показали новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет"

15-08-2023, 21:15

В Сети опубликованы фото 5 самых жутких морских обитателей

15-08-2023, 21:03

Ученые из США нашли радикальный метод борьбы с хроническим алкоголизмом

14-08-2023, 22:03

Ученые из США рассказали о вреде зубной пасты для кишечника

14-08-2023, 21:26

Ученые США поняли, почему дети лучше взрослых запоминают информацию

14-08-2023, 21:12

Ученые выяснили, как изменится температура на Земле в случае ядерных взрывов

10-08-2023, 19:37

На дне Средиземного моря нашли подводный вулкан и обломки корабля

9-08-2023, 20:03

Почему возникают ночные кошмары, выяснили ученые

8-08-2023, 20:39

Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»
  • 17-08-2023, 19:57

Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»

Российский смартфон «Р-фон» с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти получит дисплей, диагональ которого составит 6,7 дюйма. Об этом пишет ТАСС,

ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ
  • Вчера, 08:13

ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ

Украинское командование может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ. По мнению ряда экспертов, там могут быть

"МК": Президент Белоруссии Лукашенко раскрыл главную загадку СВО ВС РФ на Украине
  • 18-08-2023, 20:51

"МК": Президент Белоруссии Лукашенко раскрыл главную загадку СВО ВС РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл главную загадку специальной военной операции (СВО) на Украине. Он пояснил, почему при всех

К 2024 году в РФ ожидается более 40 новых моделей автомобилей из КНР
  • Вчера, 08:59

К 2024 году в РФ ожидается более 40 новых моделей автомобилей из КНР

К 2024 году в России ожидается более чем 40 новых моделей автомобилей из КНР. Об этом пишет «Автостат». По мнению экспертов, в РФ ежемесячно

В Екатеринбурге шайка воров обчищает известную сеть магазинов: видео
  • Вчера, 10:51

В Екатеринбурге шайка воров обчищает известную сеть магазинов: видео

В Екатеринбурге банда воров обчищает известную сеть магазинов. Компания из 3-х человек забежала в помещение среди ночи. Злоумышленники забрали деньги

Ученые из КНР нашли микропластик в человеческом сердце
  • 17-08-2023, 19:50

Ученые из КНР нашли микропластик в человеческом сердце

Группа ученых из пекинской больницы Аньчжэнь (КНР) обнаружила микропластик в сердцах своих пациентов, которые перенесли операцию на органе. Всего