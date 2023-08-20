Рыбак в Британии выловил в реке существо-вампира со множеством огромных зубов

В Британии рыбак решил порыбачить, однако в итоге поймал странное существо со множеством крупных зубов, пишет научный журнал The Daily Star.

Как оказалось, британец в реке поймал миногу. Это существо-вампир обитает на планете не менее 340 млн лет. Такие существа населяют соленые воды океанов и морей. Употребляют они кровь морских животных, для чего им требуется много зубов.

Касательно пресных вод, туда миноги прибывают для того, чтобы размножиться. Мужчина из Великобритании выловил миногу, когда она продолжала свой род. Отмечается также, данный вид хищных морских животных охраняемый в стране.