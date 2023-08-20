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Ученые США нашли новый способ борьбы с алкогольной зависимостью

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Ученые США нашли новый способ борьбы с алкогольной зависимостью
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые из США разработали вакцину от алкогольной зависимости. Они использовали генную терапию, прикрепив ген, который кодирует белок, к безопасному вирусу. Во время попадания в организм вирус поможет человеку отказаться от спиртного.

Опыты ученые проводили на 8 обезьянах. Их предварительно приучили к спиртному. Через месяц после сделанной вакцинации животные отказались от предложенного алкоголя. Для создания лекарства применялся переносчик гена – аденовирус. Его используют в вакцине для борьбы с COVID-19. Вирус сперва модифицировали для встраивания гена, который связан с зависимостью от алкоголя.

Отмечается, что препарат действует непосредственно на тот участок мозга, который отвечает за производство дофамина. У людей с алкогольной зависимостью производство этого гормона сильно снижено, поэтому отказ от горячительных напитков вызывает неприятные ощущения. После сделанной прививки синтезируется больше дофамина, что помогает забыть о пагубном пристрастии.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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