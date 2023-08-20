Ученые США нашли новый способ борьбы с алкогольной зависимостью

Профессор Йосеф Гарфинкель, который проводил раскопки в 5-ти древних городах возле Иерусалима, заявил о том, что города Хирбет-Кейаф, Бейт-Шемеш,
Российский смартфон «Р-фон» с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти получит дисплей, диагональ которого составит 6,7 дюйма. Об этом пишет ТАСС,
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл главную загадку специальной военной операции (СВО) на Украине. Он пояснил, почему при всех
Украинское командование может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ. По мнению ряда экспертов, там могут быть
К 2024 году в России ожидается более чем 40 новых моделей автомобилей из КНР. Об этом пишет «Автостат». По мнению экспертов, в РФ ежемесячно
В Екатеринбурге банда воров обчищает известную сеть магазинов. Компания из 3-х человек забежала в помещение среди ночи. Злоумышленники забрали деньги