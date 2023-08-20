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В Японии найдено древнее захоронение с деформированными черепами пришельцев или мутантов

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В Японии найдено древнее захоронение с деформированными черепами пришельцев или мутантов
Новости науки
Фото из открытых источников

В Японии найдено древнее захоронение. За четыре столетия похороненные здесь пришельцы или мутанты имели деформированные черепа. Это первый случай в мировой истории, когда целый народ веками придерживался традиции по изменению формы головы. О бодимодификации писал еще Гиппократ.

Сообщается, что этот обычай мог зародиться еще в эпоху неолита. Это было связано с особыми представлениями о красоте. Возможно, форма черепа указывала на принадлежность к племени или культуре, определяя социальный статус.

Деформированные черепа находили во всех уголках. К примеру, в конце 50-х годов в Японии нашли захоронение айнов. Их черепа были  кубическими.

Придать иную форму черепа легко, если этим заниматься с рождения. Дело в том, что кости черепа у детей очень мягкие и подвижные.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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