Cell: Череп играет необычную роль в здоровье мозга

Ученые из Германии и Великобритании сообщили, что клетки в черепе могут помочь лечить воспаление в мозге, пишет Cell.

В экспериментах исследователи использовали методы по очистке тканей и визуализации для изучения связей между оболочками черепа и мозга. Эксперты наблюдали за клеточной архитектурой краниальных и медуллярных соединений, расположенных ближе к поверхности головного мозга, проникая через твердую внешнюю мембрану оболочек мозга.

При помощи позитронно-эмиссионной томографии ученые нашли сигнальные изменения в черепе у людей, страдающих болезнью Альцгеймера или инсультом, которые указывают на разные воспалительные процессы.

Как говорят исследователи, полученные результаты помогут обнаруживать вовремя воспаление головного мозга благодаря сканированию черепа. Этот метод откроет перспективы для диагностики различных неврологических недугов.