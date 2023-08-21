На Уралмаше в школе № 68 Екатеринбурга внезапно рухнул потолок

Родителей возмутило такое решение, так как соседние школы находятся далеко. Больше всего негодуют люди, чьи дети пойдут в начальные классы.

В родительских чатах появились сообщение от директора. В них говорится, что школьников начальных классов отправят в школу №115, детей средних классов — школу №128, старшеклассники пойдут в лицей №100. Весь следующий год они проведут именно там.