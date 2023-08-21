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На Уралмаше в школе № 68 Екатеринбурга внезапно рухнул потолок

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На Уралмаше в школе № 68 Екатеринбурга внезапно рухнул потолок
В России
Фото из открытых источников

На Уралмаше в школе № 68 Екатеринбурга, которая находится на Кировоградской, 40а внезапно рухнул потолок. Из-за этого учеников решили распределить по другим учебным заведениям. Об этом порталу E1.RU сообщили родители. Теперь заведение срочно закрывают на ремонт, хотя до 1 сентября осталось две недели.

Родителей возмутило такое решение, так как соседние школы находятся далеко. Больше всего негодуют люди, чьи дети пойдут в начальные классы.

В родительских чатах появились сообщение от директора. В них говорится, что школьников начальных классов отправят в школу №115, детей средних классов — школу №128, старшеклассники пойдут в лицей №100. Весь следующий год они проведут именно там.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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