Специалисты назвали продукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера на 50%

Специалисты из из Технологического института Вирджинии (Virginia Tech) нашли и назвали продукты, которые способны снижать риск развития болезни Альцгеймера на целых 50%. Статья на тему нового исследования была опубликована в научном журнале Journal of Alzheimer’s Disease.

Согласно результатам изучения, на умственные способности человека благотворно влияют антиоксиданты (лютеин, зеаксантин, ликопин), а также витамин Е. Эти вещества в большом количестве находятся в фруктах, овощах, орехах, рыбе.

«Каротиноиды — это мощные антиоксиданты. Обычно они встречаются в ярких растениях. Лютеина много в шпинате и капусте, зеаксантином богаты оранжевый перец и кукурудза. Что касается ликопина, то его в огромном количестве можно найти в томатах», — пишут авторы статьи.