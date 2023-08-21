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Учёными из Сингапура найден побочный эффект лекарств от хронических болезней

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Учёными из Сингапура найден побочный эффект лекарств от хронических болезней
Новости науки
Фото из открытых источников

Сотрудники Национального университета Сингапура утсановили, что лекарственные препараты против хронических болезней способны снизить терморегуляцию организма. На практике они мешают организму охлаждаться естественным путем в сильную жару.

Речь идет о средствах, которые разжижают кровь и снижающих артериальное давление, а также борются с когнитивными нарушениями в мозге человека. Препараты нужно длительно принимать для поддержания норального функционирования организма.

Добавим, что полученные данные доказывают важность самостоятельной регуляции тепла организмом. Особенно актуальными полученные результаты станут для людей, которые живут в жарких странах с большим числом пожилого населения. Подобные меры позволят сохрянить долголетие у пациентов, страдающих от хронических заболеваний.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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