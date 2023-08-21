В екатеринбургском аэропорту Кольцово провели эвакуацию из-за противопожарной проверки

Профессор Йосеф Гарфинкель, который проводил раскопки в 5-ти древних городах возле Иерусалима, заявил о том, что города Хирбет-Кейаф, Бейт-Шемеш,
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В Британии рыбак решил порыбачить, однако в итоге поймал странное существо со множеством крупных зубов, пишет научный журнал The Daily Star. Как
В минувшие выходные, когда Екатеринбург отметил свое 300-летие, жители и гости города обратили внимание на странный летающий объект в небе над
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл главную загадку специальной военной операции (СВО) на Украине. Он пояснил, почему при всех
Украинское командование может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ. По мнению ряда экспертов, там могут быть