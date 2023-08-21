В екатеринбургском аэропорту Кольцово провели эвакуацию из-за противопожарной проверки

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 20 августа 2023 года объявили эвакуацию из-за плановой проверки системы противопожарной безопасности. Об этом проинформировала пресс-служба воздушной гавани.

«В Кольцово проводилась плановая проверка систем противопожарной безопасности. Аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отметим, что об эвакуации в аэропорту также рассказали сами пассажиры, которые в то время находились внутри здания. По словам очевидцев, звуковое оповещение работало несколько минут, однако люди сохраняли спокойствие, но на улицу не выходили. По громкой связи говорилось о том, что работает пожарная сигнализация.