Ynet: чешские ученые доказали возможность достижения женского оргазма «техникой волны»

Чешские ученые заявили о высокой эффективности получения женского оргазма при помощи «техники волны». Такие выводы эксперты из Карлова университета (Прага) и Чешского центра сексуального здоровья сделали после нескольких экспериментов с жительницей Израиля Рони Эрез, которая является сексуальным инструктором.

Новый способ самоудовлетворения женщина нашла после полного удаления матки по медицинским причинам. Как пишет Ynet, для тестирования этой методики специалисты использовали вибратор, который оснащен датчиками для фиксации сокращений в области таза, характерных при оргазме.

Также измерилялся уровень гормона пролактина, который увеличивается во время пика сексуального наслаждения. Другие подробности не приводятся в связи с профессиональной деятельностью Рони Эрез.